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Акинфеев после игры с Испанией рассказал о нелюбви к мемам с ним
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Акинфеев после игры с Испанией рассказал о нелюбви к мемам с ним
ЧМ-2018, 21:46
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Акинфеев после игры с Испанией рассказал о нелюбви к мемам с ним

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев заявил, что ему не нравятся мемы с его участием, которые появились после победы команды над Испанией в 1/8 финала ЧМ. Его слова опубликованы в YouTube-канале российской сборной.

​«Я такого [мемов исключительно о себе] не люблю, если честно. Играла команда, билась команда на поле», — сказал Акинфеев.

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Он отметил, что «мемов, картинок можно и без каких-то подвигов, осечек, все что угодно можно сделать».

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Матч Россия — Испания прошел 1 июля на столичном стадионе «Лужники». Акинфеев отбил два пенальти испанских футболистов и несколько раз спасал положение во время матча. В итоге благодаря серии пенальти (к моменту окончания матча счет был 1:1) сборная России обыграла испанцев в матче 1/8 финала ЧМ. Россия впервые в истории вышла в 1/4 чемпионата мира. 7 июля в рамках четвертьфинала пройдет матч Россия — Хорватия.

После матча в сети появилось множество мемов с участием вратаря. Музыкант Сергей Шнуров посвятил Акинфееву стихотворение, а ЦБ обратил внимание, что на выпущенной к ЧМ памятной сторублевке футболист в падении отбивает мяч ногой, как это сделал Акинфеев во время матча.

Теги: Игорь Акинфеев , мемы , Чемпионат мира по футболу 2018
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