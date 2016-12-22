Сбой произошел на зеленой ветке московского метро

На Замоскворецкой линии московского метро поезда следовали с увеличенными интервалами, сообщили РБК в пресс-службе метрополитена. В подземке также подчеркнули, что движение поездов уже введено в график. Причину произошедшего в метрополитене не назвали.

На то, что поезда по зеленой ветке не едут, жаловались пользователи соцсетей. В частности, один из пользователей Twitter написал, что нет движения поездов в сторону станции «Речной вокзал».

В Facebook в сообществе жителей северных районов города — Аэропорт и Сокол — появилось сообщение о том, что поезд «сломался» в перегоне между станциями «Тверская» и «Маяковская».

«В моем последнем вагоне чего-то шипит и паленой резиной воняет. Машинист бегает, чего-то продувает», — написал один из участников группы.