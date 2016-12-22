Стало известно место похорон актрисы Ольги Лозовой

Солистку Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, заслуженную артистку России Ольгу Лозовую похоронят на Смоленском кладбище в Петербурге, заявил директор театра Юрий Шварцкопф. Об этом сообщает «Пятый канал».

Шварцкопф добавил, что точные место и время погребения будут сообщены позже.

Ольга Лозовая умерла 2 июля в возрасте 46 лет после долгой болезни.

Ее карьера в театре началась в 1999 году. За эти годы она исполнила в петербургском театре роли Адель («Летучая мышь»), Элизы («Моя прекрасная леди»), Рокси Харт («Чикаго») и других. До этого она работала в Томске и Волгограде.

В 2005 году Лозовая стала заслуженной артисткой России, в 2009 году она была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. По словам Шварцкопфа, театр в последнее время готовил документы чтобы выдвинуть Лозовую на звание народной артистки России.