Alphabet инвестировала в стартап по аренде электросамокатов

Компания ​Alphabet (материнская компания Google) решила инвестировать ​$300 млн в сервис аренды электросамокатов Lime. Об этом сообщает Financial Times.

Общая стоимость Lime после этих вложений оценивается от $800 млн до 1,1 млрд.

Инвестиции одновременно идут и через венчурный фонд Google Ventures (GV), который обычно инвестирует в проекты-конкуренты. Так, ​Alphabet ранее напрямую инвестировала в сервис Lyft — конкурента Uber, в который вкладывалась GV.

Сервис Lime представлен в 50 городах США, а также Торонто и Париже.

В то же время капитализация основного конкурента Lime, калифорнийского сервиса электросамокатов Bird находится на уровне около $1 млрд. Большую часть средств удалось привлечь через фонд Sequoia Capital.