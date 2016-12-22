Новым экипировщиком Федерера вместо Nike стала Uniqlo

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал лицом японского бренда Uniqlo, сообщение об этом появилось британском Twitter компании.

«Компания Uniqlo приветствует Роджера Федерера в качестве нашего нового амбассадора», — говорится в сообщении.

Теннисист появился на Уимблдонском турнире, который стартовал сегодня, в форме нового спонсора, сообщает ESPN. Издание также сообщает со ссылкой на источники, что сумма контакта достигает $300 млн на десять лет, а также содержит оговорку, согласно которой Федерер будет получать деньги, даже если не будет участвовать в турнирах.

Кроме того, этот контракт предусматривает, что Федерер сможет разместить на майке рекламу стороннего спонсора — предыдущий контакт с Nike этого ему не позволял, пишет издание.

Контракт с компанией Nike, в одежде которой Федерер выступал с 1994 года, истек в марте 2018-го.