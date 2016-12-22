Актер Бен Стиллер стал послом доброй воли ООН по беженцам

Американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Бен Стиллер стал послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы УВКБ.

Стиллер, участвующий в деятельности УВКБ с 2016 года, получил назначение после того, как завершил под эгидой управления поездку в Гватемалу. «Бен будет прекрасным послом доброй воли», — приводятся в сообщении слова главы УВКБ Филиппо Гранди. «Горжусь и считаю огромной честью для себя выполнить эту роль», — заявил Стиллер в ответ.

​Ранее актер встречался с беженцами в Германии и в Иордании.

Стиллер не единственная знаменитость, участвующая в гуманитарной деятельности ООН. Так, в июне разрушенный в боях с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) иракский Мосул посетила спецпосланник комитета ООН по делам беженцев Анжелина Джоли. В деятельности комитета актриса участвует с 2001 года.

Бен Стиллер дебютировал в кино в 1987 году в фильме «Империя солнца» Стивена Спилберга. Затем вел юмористические передачи на MTV, с начала 1990-х играл эпизодические роли. Среди наиболее популярных ролей актера — фильмы «Знакомство с родителями», «Образцовый самец», «А вот и Полли», «Знакомство с Факерами», «Ночь в музее».