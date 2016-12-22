В Коми ликвидировали шахту «Интауголь» из-за убытков

В Республике Коми совет директоров угольной шахты АО «Интауголь» решил закрыть предприятие из-за убытков. Об этом говорится в сообщении на официальный сайте республики.

«Мы не смогли добиться выхода предприятия на безубыточный уровень работы. Есть ряд объективных причин», — приводятся в сообщении слова генерального директора компании Игоря Раюшкина.

Он отметил, что среди причин закрытия шахты — отсутствие потребителя на 70% производимой продукции угля марки ДСШ. При этом объем добычи обеспечивает покрытие собственных затрат не более чем на 50%. Также у предприятия отсутствует стратегический инвестор.

Предприятию оказывалась финансовая поддержка в размере более 2 млрд руб. в 2015–2017 годах. Однако она «не способствовала устойчивому режиму работы шахты из-за нарастающей неконкурентоспособности производимой продукции».

Для решения вопросов, связанных с ликвидацией шахты «Интауголь», в республике создан оперативный штаб. Его возглавит министр инвестиций, промышленности и транспорта региона Николай Герасимов. В состав оперативного штаба также вошли руководство предприятия, администрации Инты и представители региональных министерств.

Герасимов отметил, что штаб будет круглосуточно заниматься решением вопросов, возникающих в процессе ликвидации шахты и оповещением коллектива предприятия. Но «главной задачей» властей региона и оперативного штаба является трудоустройство работников шахты.

При этом глава Республики Коми предложил трудоустроить шахтеров в компанию «Воркутауголь» и оказать им поддержку с переездом. Генеральный директор компании Сергей Лихопуд выразил готовность переобучить и повысить квалификацию шахтеров АО «Интауголь».