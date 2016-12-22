«Единая Россия» нашла получателя депутатского мандата Говорухина

Генсовет «Единой России» предложил Центральной избирательной комиссии (ЦИК) передать депутатский мандат умершего режиссера Станислава Говорухина Татьяне Кривенко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

Кривенко выбрана за «активное участие» в деятельности партии «после выборов». «Решение было принято в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Госдумы Станислава Говорухина, ушедшего из жизни 14 июня», — отметили в пресс-службе.

На данный момент Кривенко — начальник организационно-методического управления, начальник управления контроля департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы. До того она была советником первого замглавы правительства Москвы по социальной политике, помощником вице-спикера Госдумы Людмилы Швецовой, советником отдела по обеспечению взаимодействия с регионами управления по организационному обеспечению деятельности Госдумы.

Режиссер и депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Станислав Говорухин умер в возрасте 82 лет после долгой болезни. Он был режиссером как художественных, так и документальных фильмов: «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Место встречи изменить нельзя», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Так жить нельзя», «Ворошиловский стрелок». С начала 1990-х годов занялся политической деятельностью, был депутатом Госдумы первого созыва и даже принял участие в президентских выборах 2000 года, набрав 0,4% голосов. С 2005-го был членом партии «Единая Россия», с 2011 года являлся сопредседателем штаба Общероссийского народного фронта.