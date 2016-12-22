В Чечне сочли Салаха достойным звания «почетный гражданин человечества»

Футболист сборной Египта Мохамед Салах достоин того, чтобы быть удостоенным звания «почетный гражданин человечества»​. Так чеченский министр по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров ответил на критику присвоения игроку звания почетного гражданина Чечни, сообщает «РИА Новости».

«Разумеется, такой человек как Мохамед Салах, достоин быть не только почетным гражданином Чеченской Республики, он достоин быть почетным гражданином всего исламского мира и, я считаю, вообще всего человечества», — заметил министр.

Спикер чеченского парламента Магомед Даудов добавил, что присвоение звания Салаху — это дань уважения великому игроку.

Грозный стал базой на время ЧМ для сборной Египта. Глава республики Рамзан Кадыров объявил о присвоении Салаху звания «почетный гражданин Чечни».

Ранее CNN написал , что пребывание сборной Египта в Чечне нанесло удар по репутации команды и самого Салаха. Фотография футболиста, запечатленного на тренировке вместе с Кадыровым, вызвала критику в адрес игрока. Отмечалось, что почетное звание ему присвоили «в политических целях».

Сборная Египта 10 июня проиграла России со счетом 1:3 и лишилась шанса выйти в 1/8 финала ЧМ. После этого парламентский комитет по делам молодежи и спорта Египта начал расследование поражения национальной сборной. В том числе планировалось выяснить, почему команда была размещена в Грозном.