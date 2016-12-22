ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,55 62,77 EUR Нал. 73,94 73,03 USD Бирж. 63,24 +0,47 EUR Бирж. 73,41 +0,11 USD ЦБ. 63,14 +0,38 EUR ЦБ. 73,47 +0,48 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 6598,60 +250,80 IMOEX 2316,28 +0,89% RTSI 1153,84 -0,03% Brent 78,02 -1,86% DJIA 24108,69 -0,67% Nasdaq 7464,89 -0,60%
В Чечне сочли Салаха достойным звания «почетный гражданин человечества»
Лента новостей
Грузовик Dragon доставил на МКС робота-помощника 16:46, Технологии и медиа В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке теракта во Франции 16:43, Политика Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 16:41, РБК и «Шелл» ЦБ после сейва Акинфеева похвастался своим прогнозом на сторублевке к ЧМ 16:40, Общество «Газпром» заявил об отказе арбитража снизить цену на газ для PGNiG 16:29, Бизнес В Лондоне умерла хореограф-постановщик мюзиклов «Кошки» и «Призрак оперы» 16:20, Общество СМИ узнали о переходе в «Спартак» лучшего бомбардира «Динамо» 16:18, Спорт Роскомнадзор проверил работу Deutsche Welle по запросу Совфеда 16:14, Общество Как России не пропустить четвертую технологическую революцию 16:10, Партнерский материал Захватившего заложницу в московском «Дикси» арестовали на два месяца 16:01, Общество В Чечне сочли Салаха достойным звания «почетный гражданин человечества» 15:58, Общество Маск поздравил работников Tesla с превращением в «настоящую автокомпанию» 15:56, Бизнес В России введен госреестр экспертизы строительных проектов 15:50, Строительство Рособрнадзор прокомментировал письмо Путину об аккредитации вузов 15:48, Общество Сергей Собянин подал документы на регистрацию кандидатом в мэры 15:48, Политика ЦБ документально зафиксирует повышенные дивиденды на «префы» «РуссНефти» 15:38, Бизнес Двух мексиканцев задержали в Москве за незаконную продажу билетов на ЧМ 15:34, Общество Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 15:21, РБК и Ингосстрах Путин назначил нового посла в Молдавии 15:19, Политика ВЭБ начал переговоры о партнерстве со «Стрелкой» Александра Мамута 15:19, Политика «Ростех» и Renault оценили долю миноритариев АвтоВАЗа в 22,7 млрд руб. 15:19, Бизнес Хакеры атаковали криптовалютный кошелек Trezor 15:11, Крипто Саакашвили потребовал вернуть ему гражданство Грузии 15:11, Политика Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 15:03, РБК и «Шелл» Умерла заслуженная артистка России Ольга Лозовая 14:58, Общество В Китае объявили о создании инвестфонда-конкурента SoftBank на $15 млрд 14:58, Бизнес В сентябре в Москве запустят ночной автобус до Внуково 14:56, Общество Украина назвала имена выбранных Киевом для обмена россиян 14:51, Общество
В Чечне сочли Салаха достойным звания «почетный гражданин человечества»
ЧМ-2018, 15:58
0
В Чечне сочли Салаха достойным звания «почетный гражданин человечества»

Футболист сборной Египта Мохамед Салах достоин того, чтобы быть удостоенным звания «почетный гражданин человечества»​. Так чеченский министр по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров ответил на критику присвоения игроку звания почетного гражданина Чечни, сообщает «РИА Новости».

«Разумеется, такой человек как Мохамед Салах, достоин быть не только почетным гражданином Чеченской Республики, он достоин быть почетным гражданином всего исламского мира и, я считаю, вообще всего человечества», — заметил министр.

Спикер чеченского парламента Магомед Даудов добавил, что присвоение звания Салаху — это дань уважения великому игроку.

Грозный стал базой на время ЧМ для сборной Египта. Глава республики Рамзан Кадыров объявил о присвоении Салаху звания «почетный гражданин Чечни».

CNN узнал о желании Салаха покинуть сборную Египта из-за Кадырова
Общество


Ранее CNN написал, что пребывание сборной Египта в Чечне нанесло удар по репутации команды и самого Салаха. Фотография футболиста, запечатленного на тренировке вместе с Кадыровым, вызвала критику в адрес игрока. Отмечалось, что почетное звание ему присвоили «в политических целях».

Сборная Египта 10 июня проиграла России со счетом 1:3 и лишилась шанса выйти в 1/8 финала ЧМ. После этого парламентский комитет по делам молодежи и спорта Египта начал расследование поражения национальной сборной. В том числе планировалось выяснить, почему команда была размещена в Грозном.

Ешь, молись, играй: как сборная Египта жила в Чечне Еще 10 фото
Фотогалерея

Теги: Футбол , Египет , чемпионат мира
Главное
ВЭБ начал переговоры о партнерстве со «Стрелкой» Александра Мамута Политика
Материалы по теме
Захарова раскритиковала CNN за «вброс» про Салаха Общество
Салах извинился перед болельщиками сборной Египта Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter