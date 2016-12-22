В сентябре в Москве запустят ночной автобус до Внуково

В Москве с 1 сентября заработает специальный ночной автобусный маршрут до аэропорта Внуково. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин, сообщает «Интерфакс».
«Дам поручение, чтобы с 1 сентября запустили такой ночной рейс. Мы уже 11 таких рейсов в Москве сделали, они пользуются популярностью», — сказал мэр, подчеркнув, что ночное автобусное сообщение с аэропортом очень важно.
Он добавил, что в течение трех лет рядом со Внуково появится станция метро. «Внуково будет единственным аэропортом в нашей стране, который будет иметь собственное метро», — добавил он.
Такое заявление Собянин сделал на встрече с коллективом аэропорта Внуково, который празднует свое 77-летие.
Ночной общественный транспорт в Москве запустили в августе 2013 года. Постоянные рейсы были организованы в том числе до аэропорта Шереметьево — маршрут автобуса Н1 «Озерная улица» — «Аэропорт Шереметьево». Сейчас в столице действуют 10 ночных маршрутов наземного транспорта.