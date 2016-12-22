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В сентябре в Москве запустят ночной автобус до Внуково
Общество, 14:56
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В сентябре в Москве запустят ночной автобус до Внуково

В Москве с 1 сентября заработает специальный ночной автобусный маршрут до аэропорта Внуково. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин, сообщает «Интерфакс».

«Дам поручение, чтобы с 1 сентября запустили такой ночной рейс. Мы уже 11 таких рейсов в Москве сделали, они пользуются популярностью», — сказал мэр, подчеркнув, что ночное автобусное сообщение с аэропортом очень важно.

Он добавил, что в течение трех лет рядом со Внуково появится станция метро. «Внуково будет единственным аэропортом в нашей стране, который будет иметь собственное метро», — добавил он.

Такое заявление Собянин сделал на встрече с коллективом аэропорта Внуково, который празднует свое 77-летие.

Ночной общественный транспорт в Москве запустили в августе 2013 года. Постоянные рейсы были организованы в том числе до аэропорта Шереметьево — маршрут автобуса Н1 «Озерная улица» — «Аэропорт Шереметьево». Сейчас в столице действуют 10 ночных маршрутов наземного транспорта.

Теги: Внуково , Автобус
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