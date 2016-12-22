В Петербурге выбившего зуб полицейскому приговорили к двум годам условно

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к двум годам условно выбившего зуб полицейскому Дмитрия Мякшина — участника несанкционированной акции, которая прошла 12 июня 2017 года на Марсовом поле. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в мессенджере «ТамТам».

Мякшина признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). «Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года», — говорится в сообщении.

По данным следствия, во время акции протеста Мякшин ударил кулаком в лицо сотрудника правоохранительных органов. Подсудимый признал свою вину, отметила в разговоре с «РИА Новости» руководитель объединенной пресс-службы Дарья Лебедева.

12 июня 2017 года на Марсовом поле в Петербурге прошел митинг против коррупции сторонников оппозиционного политика Алексея Навального. На акции были задержаны 500 человек, 73 из которых оказались несовершеннолетними. Аналогичные мероприятия в тот же день состоялись и в других российских городах.