На Украине разрешили не выдавать сдачу до копейки

С 1 июля на Украине вступило в силу правило, по которому в магазинах будут округлять сумму в копейках при отсутствии монет необходимого номинала, сообщается на странице Национального банка Украины в Facebook.
«В случае отсутствия монет мелких номиналов у покупателя и продавца предприятия сферы торговли и услуг при оплате наличными должны округлить сумму в соответствии с правилами округления», — говорится в сообщении Нацбанка.
По правилам округления, если сумма в чеке заканчивается 1–4 копейками, то число округляется до нуля и, соответственно, сумма уменьшается. Если сумма в чеке оканчивается на цифры 5–9 копеек, то идет округление в большую сторону.
Нацбанк Украины отказался от чеканки мелких монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек в марте 2018 года. Также бумажные купюры мелкого номинала будут постепенно заменяться на монеты. В апреле 2018 года планируется ввести в обращение монеты номинальной 1 и 2 гривны, а в 2019–2020 годах Нацбанк выпустит монеты в 5 и 10 гривен. При этом изымать существующие копейки и бумажные гривны не будут.
Исполняющий обязанности главы Нацбанка Яков Смолий во время презентации новых монет рассказал, что решение регулятора упростит повседневное использование наличных денег, а также будет стимулировать безналичные расчеты.