СК завершил расследование дела о пожаре в интернате в Воронежской области

Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела о пожаре в Новохоперском психоневрологическом интернате в Воронежской области. Об этом говорится в сообщении на сайте комитета.
Пожар в интернате в селе Алферовка Новохоперского района произошел в декабре 2015 года. Погибли 23 человека, еще столько же пострадали. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), которое передали в главное следственное управление СК.
Во время расследования обвинения предъявили директору интерната Сергею Никифорову и заведующему хозяйством интерната Юрию Дыхненко по ч. 3 ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
По версии следствия, они не установили на чердаке здания жилого корпуса интерната автоматическую систему пожарной сигнализации. Они также не обучили персонал, как нужно действовать во время пожара и не поддерживали систему оповещения в рабочем состоянии. Из-за этого персонал интерната не смог вовремя организовать эвакуацию пациентов. Уголовное дело передано в Генпрокуратуру.