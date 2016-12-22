МОК подал апелляцию на снятие санкций с лыжника Легкова

Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии санкций с российского лыжника Александра Легкова на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
В начале ноября 2017 года МОК решил пожизненно отстранить от соревнований Легкова и другого российского лыжника Евгения Белова за употребление допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи. МОК также постановил лишить Легкова золотой и серебряной медалей.
После этого Легков пообещал оспорить решение МОК в Европейском суде. Всего от соревнований были пожизненно отстранены 43 российских спортсмена.
В феврале 2018 года CAS постановил восстановить результаты Легкова и еще 27 спортсменов, показанные на Олимпиаде-2014 из-за отсутствия фактов нарушения антидопинговых правил.