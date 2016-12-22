Тото Кутуньо госпитализировали в Бельгии из-за жары

Итальянский певец Тото Кутуньо отменил концерт в Бельгии 30 июня из-за проблем со здоровьем в связи с жарой и был госпитализирован, сообщает газета La Republica со ссылкой на заявление певца.

«Я хотел бы успокоить всех по поводу состояния моего здоровья. Чрезмерная жара в эти дни вызвала кратковременную слабость, что заставило меня отменить выступление в Бельгии», — приводит издание слова Кутуньо.

Как отмечает пресс-служба певца, его состояние стабильно и не связано с проблемами с сердцем, о чем ранее сообщили власти города Серена, куда пригласили певца. Тото Кутуньо приехал в качестве почетного гостя на фестиваль итальянских песен, организованный местным культурным центром Италии. Как отмечает издание, число посетителей фестиваля составило 10 тыс. человек.

Как сообщил ТАСС представитель музыканта, Кутуньо выписан. В ближайшее время должна быть назначена дата его концерта в Москве.