Прокуратура в Сеуле выдала ордер на арест главы авиакомпании Korean Air

Южнокорейская прокуратура выдала ордер на арест председателя совета директоров авиакомпании Korean Air Чо Янг Хо по обвинению в уклонении от уплаты налогов и растрате средств. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Следствие считает, что 69-летний Чо Янг Хо не выплатил в казну 50 млрд вон ($45 млн) налогов и присвоил себе около 20 млрд вон ($18 млн), переписав на себя бизнес-контракты компаний, контролируемых его семьей. Мужчину также обвинили в получении незаконной прибыли от подпольной аптеки. Прокуроры допросили Чо Янг Хо 28 июня и отпустили на следующий день.

Запрос на арест главы авиакомпании поступил спустя две недели, после того как его жена Ли Мён Хи во второй раз избежала заключения под стражу. Ранее женщину обвинили в нападении на сотрудников авиакомпании и незаконном найме иностранных домработниц. В последние месяцы прокуратура также проводила проверки в отношении двух дочерей Чо Янг Хо, Эмили Хо и Хитер Хо, также подозреваемых в агрессивном поведении.

В апреле Чо Янг Хо уволил дочерей с руководящих должностей в авиакомпании за неподобающее поведение на работе. Так, Эмили Хо плеснула водой в сотрудника рекламного агентства.