В метро Екатеринбурга образовались очереди из-за ввода онлайн-касс

Большие очереди из пассажиров возникли на станциях екатеринбургского метрополитена, которые хотят купить жетоны для проезда. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.

«Сегодня на станции метро «Уралмаш» простояла 25 минут в гигантской очереди в кассы за жетоном. Люди, опаздывающие на работу, были в гневе. Автоматы по пополнению е-карт и продажи жетонов не работали», — сообщила очевидец.

В приемной директора метрополитена Екатеринбурга сообщили РБК, что очереди на станциях спровоцированы ожиданием печати кассового чека.

«По законодательству с 1 июля на каждый проданный жетон мы обязаны выдавать чек, очереди связаны с этим», — пояснили в приемной.

По словам сотрудницы приемной, со временем проблема очередей на станциях исчезнет. «Кассиры проходили обучение, когда работа у них будет более быстрой, все войдет в нормальный режим», — пояснила она.

В России с 1 июля начался переход организаций и индивидуальных предпринимателей на новую контрольно-кассовую технику. Так, обязательное применение касс необходимо для организаций, продающих товары и услуги с помощью автоматизированных торговых систем, фирм, работающих в сфере торговли и общепита.