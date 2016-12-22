Более 670 тыс. автомобилей проехали по Крымскому мосту после открытия

С момента открытия Крымского моста по нему проехали более 670 тыс. автомобилей, в июне — почти 460 тыс. Об этом сообщается на сайте Росавтодора.

В первый месяц лета в направлении Крыма по мосту проехали 247 тыс. автомобилей, в сторону Тамани — еще 210 тыс. «Среднесуточная интенсивность движения в июне составила 15,8 тыс. транспортных средств», — указывается в сообщении. Также по мосту за этот период проехали почти 5,5 тыс. рейсовых и заказных автобусов.

Крымский мост, состоящий из автомобильного и железнодорожного переходов, был открыт 15 мая. Президент Владимир Путин проехал по мосту за рулем грузовика во главе колонны. Движение транспорта по автомобильной части запустили на следующий день, грузовики запустят по мосту осенью 2018 года. Строительство железнодорожной части планируют завершить к концу 2019 года.

По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, открытие автомобильного движения по Крымскому мосту увеличит число туристов на полуострове на 20% (более 6,5 млн человек).