Пассажиры с начала ЧМ забыли в метро Москвы сомбреро, аэрогриль, коляски

Пассажиры столичной подземки и Московского центрального кольца с начала чемпионата мира по футболу забыли в поездах, на платформах и вестибюлях более 700 различных предметов. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичной подземки.

В число забытых вещей вошли сомбреро, аэрогриль, детские игрушки и коляски, инвалидные кресла, картины, велосипеды и другие средства передвижения, а также фотоаппарат и два iPhone с надписями на иностранных языках. При этом более 400 вещей уже вернули владельцам. «Ежедневно сотрудники метрополитена составляют в среднем около 20 актов о вещах, забытых в вагонах, на платформах и в переходах», — отметили в пресс-службе.

Забытые в подземке вещи в течение двух дней передают на склад на станции «Котельники», где они хранятся полгода. При этом паспорта, военные билеты, дипломы и полисы передаются в УВД — в июне в полицию передали 21 документ.

ЧМ-2018 проходит до 15 июля. Сборная России 7 июля встретится в Сочи с Хорватией в матче 1/4 финала.