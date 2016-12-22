Император Японии пожаловался на плохое самочувствие

Императору Японии Акихито понадобилась помощь медиков из-за плохого самочувствия. Об этом говорится в сообщении на сайте управления делами императорского двора.

Врачи прибыли к императору около 04:00 по местному времени (22:00 мск). У него зафиксировали симптомы церебральной ишемии, головокружение, тошноту и потоотделение. Медики прописали Акихито постельный режим под постоянным наблюдением. В 2012 году Акихито перенес операцию на сердце — ему провели аортокоронарное шунтирование.

В 2016 году Акихито выразил желание отречься от престола в пользу крон-принца Нарухито, объяснив свое решение состоянием здоровья и преклонным возрастом. В июне 2017 года парламент Японии впервые за 200 лет разрешил императору отречься от престола. В декабре 2017 года власти Японии сообщили, что отречение Акихито состоится 30 апреля 2019 года.

Акихито — 125-й император Японии, старший сын императора Хирохито, при котором Япония участвовала во Второй мировой войне. Он взошел на трон в 1989 году, после смерти отца.