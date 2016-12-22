Сбербанк оформил первую электронную закладную по ипотеке

Сбербанк подготовил и направил в Росреестр первую электронную закладную по ипотеке. Об этом говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.

Возможность оформлять электронные закладные появилась с 1 июля после вступления в силу изменений в ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

«Закладную теперь можно оформить как в документарной, так и в электронной форме. При этом электронная закладная должна быть удостоверена усиленной квалифицированной электронной подписью заемщика (залогодателя) и банка (залогодержателя)», — указывается в сообщении. Хранение, учет и подтверждение прав по электронной закладной осуществляют депозитарии Сбербанка.

По мнению директора дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николая Васева, электронные закладные помогут ускорить регистрацию залога при жилищном кредитовании и это не требует каких-либо дополнительных действий со стороны клиентов.

Минэкономразвития в мае выступило с предложением внести поправки в ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», благодаря которым предпринимателям больше не нужно будет получать лицензии для бизнеса в бумажном виде. Вместо этого в министерстве предложили делать запись о лицензии в реестре и не брать госпошлину за получение выписки. Поправки могут вступить в силу в 2019 году. При этом в июне правительство внесло в Госдуму законопроект об обнулении пошлин при подаче заявления на регистрацию юрлиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде.