В Иркутской области нашли пропавшего трехлетнего мальчика

Сотрудники правоохранительных органов нашли в городе Усть-Куте Иркутской области пропавшего трехлетнего мальчика. Об этом говорится в сообщении на сайте областного ГУ МВД.

Утром 30 июня в полицию обратилась женщина, которая сообщила о пропаже сына. Полицейские установили, что женщина ушла на работу и оставила ребенка с сожителем. Вернувшись домой, она обнаружила пропажу ребенка. В розыске мальчика участвовали более 100 сотрудников правоохранительных органов.

Ребенка нашли 2 июля, по данным портала «Усолье», с ним была незнакомая женщина. В настоящее время ребенка передали матери. Следователи начали проверку по факту исчезновения мальчика по признакам преступления по ст. 126 УК РФ (похищение человека).

В мае в дачном товариществе «Эдем» в Иволгинском районе Бурятии пропал двухлетний мальчик. Мать оставила ребенка играть возле дома и ушла в гости, вернувшись через 20 минут, она заметила пропажу сына.