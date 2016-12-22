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В Кемерово загорелся православный храм
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В Кемерово загорелся православный храм
Общество, 07:58
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В Кемерово загорелся православный храм

В Кемерово в ночь на 2 июля загорелся храм Архангела Михаила. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Сообщение о возгорании в храме на проспекте Шахтеров поступило в экстренные службы в 02:12 по местному времени (22:12 мск). Через 20 минут пожар потушили. В тушении возгорания участвовали 34 человека и 10 единиц техники.

Как сообщили «Газете Кемерова» в региональном ГУ МЧС, площадь пожара в храме составила 80 кв. м. Предварительная причина возгорания — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. В результате пожара никто не пострадал.

В феврале в московском районе Южное Бутово загорелся православный храм Священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого. Загорелись кровля, деревянные покрытия и утеплитель храма. Площадь пожара составила 20 кв. м. Никто не пострадал.

Теги: Кемерово , Храм , Пожар
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