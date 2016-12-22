Двух членов политических партий убили в день всеобщих выборов в Мексике
Политика, 04:59
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Двух членов политических партий убили в день всеобщих выборов в Мексике
В Мексике неизвестные убили двоих активистов из партии «Морена» и Партии труда в день всеобщих выборов.
По данным издания Excelsior, в штате Чьяпас был убит член партии «Морена». Газета отмечает, что, по предварительным данным, активиста убили, когда он пытался пресечь подкуп голосов избирателей.
Портал Animal Politico сообщает об убийстве члена Партии труда Флоры Ресендис Гонсалес. В нее стреляли утром возле ее дома. Она с огнестрельными ранениями была госпитализирована, однако позже умерла в больнице.
В воскресенье, 1 июля, в Мексике проходили всеобщие выборы, по итогам которых будет выбран президент страны, а также губернаторы ряда штатов, депутаты, сенаторы и мэры городов, в том числе в столице страны Мехико.