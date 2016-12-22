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Не менее 20 человек погибли и 45 пострадали в массовом ДТП в Танзании
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Не менее 20 человек погибли и 45 пострадали в массовом ДТП в Танзании
Общество, 02:29
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Не менее 20 человек погибли и 45 пострадали в массовом ДТП в Танзании

На юго-западе Танзании произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек, еще 45 получили ранения различной степени тяжести, сообщает Xinhua.

По данным полиции, ДТП произошло в городе Мбея с участием грузовика с прицепом и трех микроавтобусов. Сперва грузовик на полной скорости врезался в один из микроавтобусов сзади, столкнув его в канаву. Вслед за этим он задел еще два микроавтобуса, после чего рухнул в канал реки. Сейчас пострадавшим в аварии оказывается помощь в нескольких районных клиниках.

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Портал Daily News сообщает, что водитель грузовика скрылся с места аварии. Полиция ведет его розыск. По словам начальника региональной полиции Мусы Таибу, участок дороги, на котором произошло ДТП, является узким и плохим по качеству.

Теги: ДТП , Танзания , грузовик , микроавтобус
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