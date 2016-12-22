Пять человек погибли в ДТП в Липецкой области
Общество, 21:34
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Пять человек погибли в ДТП в Липецкой области
Два легковых автомобиля столкнулись недалеко от деревни Котовка в Липецкой области, погибли пять человек, включая двух несовершеннолетних, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Там рассказали, что в аварию попали Volkswagen Passat и Hyundai Sonata. Пятеро пассажиров погибли на месте. В ДТП пострадала восьмилетняя девочка, находившаяся в Hyundai, ее доставили в медучреждение с травмами разной степени тяжести.
Причины столкновения не уточняются. На месте инцидента работают полицейские.
В региональном МЧС добавили, что информация о ДТП поступила в 16:25. Авария не нарушила движение транспорта.