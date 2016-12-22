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Артем Дзюба назвал победу сборной великой использованной возможностью
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Артем Дзюба назвал победу сборной великой использованной возможностью
ЧМ-2018, 20:57
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Артем Дзюба назвал победу сборной великой использованной возможностью

Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу сказал журналистам, что безумно счастлив, сообщает корреспондент РБК. «Мы подарили праздник всем. Верили до последнего. Сегодня можно было победить только через такую игру, когда нужно терпеть, терпеть, терпеть, биться через боль и через судорогу», — сказал он.

«В конце верили, конечно, в Игоря [Акинфеева]. Три или четыре футболиста сказали, что он два пенальти возьмет», — рассказал Дзюба

«В первом тайме страшно было бить пенальти. Весь мир смотрел. Но столько лет футбольный бог отворачивался от нас. Великие моменты происходят при великих возможностях. Сегодня великая возможность была у нас», — заявил форвард сборной России.

Рассказал Дзюба и о плане на игру. «Мы знали, что, когда испанцы теряют мяч, мы должны их накрывать. Плюс стандартные моменты: они нам забили, мы им так забили. Мы верили, что самоотверженность и дисциплина могут побить класс».

Сборная России после победы над Испанией вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.
Теги: Футбол
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Россия в серии пенальти победила Испанию и вышла в ¼ финала ЧМ-2018 Спорт
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