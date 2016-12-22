СМИ сообщили о гибели рэпера Smoke Dawg в Торонто

Канадского рэпера Smoke Dawg застрелили во время уличной перестрелки в Торонто, сообщает NME.

По данным издания перестрелка произошла ночью 30 июня. В результате стрельбы погиб один человек. Полиция не назвала имя погибшего, но его коллеги начали оплакивать Smoke Dawg, отмечает издание.

Как отмечает местный телеканал CP24, после перестрелки в больницу поступили трое пострадавших — женщина и двое мужчин, один из которых скончался от полученных ранений.

Smoke Dawg родился в 1996 году, свой путь в музыке он начал в 2015 году.