Ким Чен Ын приехал в воинскую часть на Lada Priora
Общество, 19:30
0
Ким Чен Ын приехал в воинскую часть на Lada Priora
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил воинскую часть на российском автомобиле Lada Priora, передает южнокорейское агентство Yonhap, опубликовавшее фотографии.
Ким Чен Ын
Сообщается, что глава КНДР посетил военный объект на острове в округе Синдо. К военным он приехал на заднем сиденье зеленой Lada Priora.
В мае «Ведомости» сообщили, что АвтоВАЗ снял Lada Priora с производства. Как рассказали изданию два менеджера дилерских компаний Lada, автопроизводитель прислал в дилерские центры письма, в которых рассказал о прекращении производства данной модели.