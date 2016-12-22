Ким Чен Ын приехал в воинскую часть на Lada Priora

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил воинскую часть на российском автомобиле Lada Priora, передает южнокорейское агентство Yonhap, опубликовавшее фотографии.

Ким Чен Ын (Фото: Yonhap News Agency)

Сообщается, что глава КНДР посетил военный объект на острове в округе Синдо. К военным он приехал на заднем сиденье зеленой Lada Priora.



В мае «Ведомости» сообщили, что АвтоВАЗ снял Lada Priora с производства. Как рассказали изданию два менеджера дилерских компаний Lada, автопроизводитель прислал в дилерские центры письма, в которых рассказал о прекращении производства данной модели.