В МВД опровергли задержание бразильских болельщиков в Чувашии

Полицейские не останавливали в Чувашии автобусы с футбольными болельщиками из Бразилии, сообщается на сайте регионального главка МВД. Ранее издание Znak.com со ссылкой на правозащитника Владимира Юсупова рассказало, что сотрудники правоохранительных органов высадили почти 2,5 тыс. бразильцев для обысков.

«МВД по Чувашской Республике официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности», — заявили в полиции.

Znak.com писало, что полицейские высадили пассажиров из 90 автобусов, в которых ехали футбольные болельщики из Бразилии. По словам правозащитника Владимира Юсупова, они хотели посетить матч Франция — Аргентина в Казани, а затем направиться на игру бразильской команды в Самаре.

Юсупов рассказал, что сотрудники правоохранительных органов обыскали бразильцев и переписали их данные, после чего отпустили.