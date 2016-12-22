В результате взрыва в Мали пострадали 8 французских военных

Неизвестные атаковали патруль в Мали с помощью заминированного автомобиля, при взрыве которого погибли двое гражданских и пострадали восемь французских солдат, передает Reuters со ссылкой на представителя малийского Министерства обороны Бубакара Диалло.

По его словам, бомбу привели в действие рядом с военным патрулем, в составе которого были малийцы и иностранные военные, участвующие в операции «Бархан». Всего пострадали около 12 человек, восемь из которых — французы.

Ответственность за нападение взял на себя малийский «филиал» запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида», уточняет AP.

Французские военные присутствуют в Мали с 2013 года. Тогда они были введены в рамках операции «Сервал», чтобы помочь стабилизировать ситуацию с радикальными исламскими группировками на севере страны. В 2014 году французы начали в стране новую операцию под названием «Бархан» в целях борьбы с террористическими организациями.