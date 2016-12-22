В Нефтеюганске ввели режим ЧС из-за аварии на канализационном коллекторе

После аварии на канализационном коллекторе в нескольких районах Нефтеюганска не работает водоснабжение, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте нефтеюганской администрации.

Власти рассказали, что водоснабжение будут включать на два часа вечером в воскресенье и утром в понедельник, однако из-за гиперхлорирования она непригодна для питья.Также воду для граждан будут привозить в автоцистернах.

«Использовать эту воду можно только для хозяйственно-бытовых нужд из-за режима гиперхлорирования. Для питья необходимо применять бутилированную либо привозную воду», — сообщили в администрации.

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев заявил, что в пятницу в городе прошел ливень и ливневая канализация не справилась с водой, передает «РИА Новости».