Участок трассы Москва — Санкт-Петербург закрыли из-за горящего бензовоза

В Новгородской области бензовоз загорелся на трассе М-11, ведущей из Москвы в Санкт-Петербург, движение приостановлено на одном из участков дороги, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Там рассказали, что информацию об инциденте получили в 14:30 от очевидца. Позже диспетчер М-11 подтвердил, что загорелся бензовоз, перевозивший 40 куб. м топлива. «Трасса на данном участке остановлена инспектором технического участка», — добавили в МЧС.
Там отметили, что руководство трассы ограничило движение из Москвы в сторону Санкт-Петербурга по правой полосе М-11 на 444 км в районе съезда Бологое.
«Также организован разворот транспорта на техническом развороте 498-го километра. Данная работа проводится силами комиссаров трассы М-11», — рассказали в МЧС.
На месте пожара работают сотрудники регионального управления МЧС, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и три единицы техники. Причины инцидента не уточняются.