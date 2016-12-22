В Анапе почти сто человек эвакуировали из-за пожара в гостинице
Общество, 11:06
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В Анапе почти сто человек эвакуировали из-за пожара в гостинице
В Краснодарском крае, в курортном городе Анапе, загорелось здание гостиницы на площади 250 кв. м. В результате были эвакуированы 96 человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В региональном МЧС добавили, что пожар потушен в 10:15 мск. Горение происходило на четвертом, мансардном этаже здания.
Представитель гостиницы сообщил РБК, что в результате пожара сгорел один номер.
«Причина еще не установлена. Скорее всего, короткое замыкание. Люди на пляж ушли, и это случилось», — сказал собеседник РБК.
По его словам, во время пожара были эвакуированы около 15 человек. Он добавил, что пострадавших или жертв нет.