Из Госдепа решила уйти куратор Северной Кореи и Китая

Исполняющая обязанности помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сьюзан Торнтон уйдет из Госдеп, заявила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт. Об этом сообщает Politico.

Торнтон покинет Госдеп к концу июля. «Мы благодарны за ее службу в течении двух с половиной десятилетий в Госдепартамента», — подчеркнула Нойерт.

Торнтон не первый видный сотрудник внешнеполитического ведомства, покидающий свой пост за этот год. В мае Госдеп оставил один из авторов «ядерной сделки» с Ираном Ричард Джонсон из-за несогласия с политикой президента США Дональда Трампа по ее разрыву. В марте со своего поста ушел и глава дипведомства Рекс Тиллерсон из-за разногласий с Трампом по вопросам внешней политики. Его заменил экс-директор ЦРУ Майк Помпео.