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Из Китая выехали пострадавшие от акустических атак дипломаты США
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Из Китая выехали пострадавшие от акустических атак дипломаты США
Политика, 03:44
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Из Китая выехали пострадавшие от акустических атак дипломаты США

Из диппредставительств США в Китае вернулись 11 сотрудников Госдепа, пострадавших от «акустических атак». Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

В частности, из консульства в Гуанчжоу вернулись восемь дипломатов, из посольства в Пекине — двое и еще один — из консульства в Шанхае.

О том, что Госдеп отозвал из Китая несколько дипломатов из-за акустических атак, стало известно в начале июня. Тогда упоминалось консульство в южнокитайском Гуанчжоу. Дипведомство направило туда бригаду медиков, и, после обследования нескольких дипломатов, было решено направить их на американскую территорию для дальнейшего обследования. О самой «акустической атаке» на сотрудников Госдепа еще в мае заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он отметил, что симптомы были похожи на те, которые ощущали американские дипломаты на Кубе. Китайский МИД отрицал факт атаки и каких-то ее следов.

Впервые об «акустических атаках» американских дипломатов в Госдепе заявили в августе 2017 года, обвинив в них кубинские власти. В ответ из США были высланы 15 сотрудников МИД Кубы. Кубинские власти отрицали обвинения в «акустических атаках».


 

Теги: акустические атаки , Китай , выезд
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