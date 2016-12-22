В ДНР заявили о возможной диверсии ВСУ на газораспределительной станции

Взрыв на газораспределительной станции в Новоазовском районе Донецкой области мог быть диверсией, заявили в командовании самопровозглашенной ДНР. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«Около 23:00 произошел мощный взрыв на ГРС в Новоазовском районе, весь юг без газа», — сказали в командовании ДНР.
Там не исключили, что к взрыву причастны «украинские диверсанты».
С 1 июля в Донбассе началось так называемое «хлебное перемирие» между вооруженными формированиями самопровозглашенных ДНР и ЛНР и украинскими силовиками. По обе стороны от линии соприкосновения отдан приказ о прекращении огня. Подобные перемирия также устанавливаются на Новый год и начало учебного года в школах и вузах.
Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины, затронувший территории Луганской и Донецкой областей, продолжается с апреля 2014 года как реакция на вооруженное свержение тогдашнего президента страны Виктора Януковича. В мае того же года самопровозглашенные ДНР и ЛНР, изначально выступавшие за федерализацию Украины, в одностороннем порядке заявили о своей независимости. Активная фаза боевых действий закончилась осенью 2014 года началом действия Минских соглашений. Украина считает происходящее «российской агрессией», а Москву — ответственной за жертвы и разрушения в регионе. Россия отказывается считать себя стороной конфликта и призывает Киев к переговорам с ДНР и ЛНР.