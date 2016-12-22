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Немецкие болельщики начали сдавать билеты на матчи плей-офф ЧМ-2018
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Немецкие болельщики начали сдавать билеты на матчи плей-офф ЧМ-2018
ЧМ-2018, 20:36
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Немецкие болельщики начали сдавать билеты на матчи плей-офф ЧМ-2018

Болельщики сборной Германии по футболу после вылета национальной команды с чемпионата мира отказываются от билетов на матчи плей-офф турнира. Информацию РБК подтвердили в пресс-службе ФИФА, уточнив, что отказываются от билетов болельщики разных стран, не только Германии.

В Международной федерации футбола уточнили, что речь идет в том числе и о Conditional Supporter Tickets, которые болельщики покупают на матчи своей сборной в плей-офф при условии ее выхода из группы. Если болельщик отказывается от такого билета, то его может приобрести другой болельщик на сайте ФИФА.

Реакция болельщиков Германии на вылет сборной из ЧМ. Фоторепортаж Еще 7 фото
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«Болельщику сборной Германии ничего потом не надо делать, ему приходит автоматический возврат средств на карту. И болельщикам других сборных в таких ситуациях тоже. Официальная система по перепродаже билетов активно работает, проверить доступность билетов можно на сайте ФИФА», — подчеркнули в пресс-службе федерации.

В ФИФА подчеркнули, что ситуация с болельщиками сборной Германии и перепродажей билетов не является нестандартной: «Немецкие болельщики изначально всегда были в топ-10 по приобретаемым билетам. Есть разные билетные продукты. Кто-то может решить посещать матчи чемпионата мира и дальше. Не считаем, что это нестандартная ситуация. Чемпионат мира идет, футбол полон различных сюрпризов».

О том, что немецкие болельщики раньше запланированного срока начали покидать Россию, ранее сообщил ТАСС, утверждая, что об этом свидетельствуют переполненные рейсы из Москвы в Германию на ближайшие выходные. Кроме того, отмечало агентство, на официальном сайте ФИФА по состоянию на утро субботы были доступны билеты первой категории на матч Швеция — Швейцария в Санкт-Петербурге. Немецкие болельщики рассчитывали, что именно Германия займет первое место в группе и сыграет в этом матче. Однако с первого места в группе, где была сборная Германии, в плей-офф вышла Швеция.

Теги: ЧМ-2018 , Германия , ФИФА
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