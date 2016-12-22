«Уралсиб» заблокирует зарплатные карты Visa и Mastercard бюджетников

Банк «Уралсиб» предупредил своих клиентов из числа бюджетников и студентов, что карты международных платежных систем Visa и Mastercard, на которые они получают зарплаты и стипендии, будут заблокированы с 1 июля. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте кредитной организации.

Как отмечают в банке, это делается в соответствии с требованиями закона «О национальной платежной системе». С 1 июля 2018 года зарплаты всем бюджетникам должны перечисляться на карту «Мир». То же касается и начисления студенческих стипендий.

В «Уралсибе» отмечают, что для бюджетников и студентов, которые получают выплаты на карты банка, выпущены карты платежной системы «Мир».

«01.07.2018 будет проведена блокировка карт международных платежных систем Visa/Mastercard, открытых ранее к вашему зарплатному счету. В связи с этим, в случае отсутствия у вас карты национальной платежной системы «Мир», вам необходимо своевременно обратиться в отделение ПАО «Банк Уралсиб» для ее получения», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос в кредитную организацию.