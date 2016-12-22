Власти Москвы отчитались о сроках ввода станций на двух линиях метро

Северо-восточный участок Большой кольцевой линии Московского метрополитена будет запущен в 2021 году. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, слова которого приводит «РИА Новости».
По его словам, участок включает в себя шесть станций: «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная».
Ранее власти заявляли, что планируют завершить строительство Большой кольцевой линии метро к концу 2022 года. Она будет состоять из 31 станции.
Кроме того, Хуснуллин сообщил, что до конца года планируется открыть четыре станции Кожуховской линии метро. «Уже в начале осени мы планируем провести технический запуск участка этой линии от станции «Некрасовка» до станции «Косино», — сказал вице-мэр, слова которого приводит «Интерфакс».
По его словам, участок еще из четырех станций — от «Нижегородской улицы» до «Окской» — должен быть запущен в 2019 году. «Таким образом, полностью новая радиальная линия заработает в 2019 году», — добавил Хуснуллин.