Путин и администрация президента перешли на платежные карты «Мир»

Российский лидер Владимир Путин и сотрудники администрации президента уже в течение двух месяцев используют платежные карты «Мир». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

В мае прошлого года Владимир Путин подписал закон о переводе выплат бюджетникам и пенсионерам на карты «Мир». Согласно закону, все бюджетники с 1 июля 2018 года будут получать зарплаты и стипендии на карту национальной платежной системы.

Тем не менее в документе отмечалось, что на сотрудников дипломатических представительств, консульств и представительств России при международных организациях данный закон распространяться не будет.



По данным ВЦИОМа, в апреле картами «Мир» пользовались только 3% жителей России, около 70% заявляли о нежелании пользоваться картами, еще четверть опрошенных не видели необходимости в переходе на новую систему.