В МГУ подтвердили сбой в работе спутника «Ломоносов»

Сбой в системе передач научной информации действительно произошел на спутнике «Ломоносов», подтвердил «РИА Новости» глава НИИ ядерной физики Московского государственного университета имени (НИИЯФ МГУ) Михаил Панасюк, аппаратура которого установлена на спутнике. Ранее агентство ссылалось на источник в космической отрасли.​

«На спутнике «Ломоносов» появились сбои в системе передачи информации научных приборов», — заявил Панасюк.

Он добавил, что в настоящий момент специалисты МГУ и ВНИИЭМ выясняют и устраняют все сбои по утвержденному плану.

По его словам, благодаря работе спутника ученые смогли провести первый в мире космический эксперимент по изучению космических лучей самых высоких энергий и получить данные о самых высокоэнергичных явлениях во Вселенной.

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