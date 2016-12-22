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Зеппельт анонсировал новый фильм ARD о допинге в бразильском футболе
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Зеппельт анонсировал новый фильм ARD о допинге в бразильском футболе
ЧМ-2018, 12:43
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Зеппельт анонсировал новый фильм ARD о допинге в бразильском футболе

Автор фильмов немецкого телеканала ARD о допинге в России Хайо Зеппельт анонсировал выход новой серии фильма о допинговых махинациях в бразильском футболе накануне матча сборной Бразилии и команды Мексики в 1/8 ЧМ. Об этом Зеппельт сообщил в своем Twitter.

«1​ июля в 23:50 по местному времени [00:50 2 июля мск] — за один день до матча чемпионата мира между Бразилией и Мексикой: новый эпизод «Допинг. Совершенно Секретно» ARD. Название: «12-й мужчина в Бразилии». Широко распространенная культура мошенничества в стране с наибольшим количеством допинг-случаев в футболе в мире», — написал он.

В мае этого года стало известно, что немецкому журналисту запретили въезд в Россию на ЧМ. Телеканал ARD расценил данный запрет как «беспрецедентное вмешательство в прессу с точки зрения освещения крупных событий, таких как чемпионат мира». Однако позднее МИД России все-таки выдал Зеппельту рабочую визу, несмотря на то что тот значился в списке «нежелательных лиц».

Зеппельт снял целую серию фильмов о допинге в российском спорте. Его фильмы стали поводом для независимых расследований WADA и Международного олимпийского комитета, в результате которых сборную России отстранили от зимней Олимпиады в Пхёнчхане.
 

Теги: Хайо Зеппельт , ARD , допинг , Футбол , Бразилия
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