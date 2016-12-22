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В Пермском крае жителей обязали платить за дождевую воду
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В Пермском крае жителей обязали платить за дождевую воду
Общество, 09:08
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В Пермском крае жителей обязали платить за дождевую воду

В городе Кунгур Пермского края коммунальные службы начали взимать плату с местных жителей за сточные воды, включая дождевую. Об этом сообщает местное издание «Искра» со ссылкой на начальника отдела по работе с населением предприятия «Водоканал» Розу Сулейманову.

О том, что в платежных квитанциях появилась новая строчка «ОДН за сточные воды» изданию сообщила жительница города. Она добавила, что сбор денег производится каждый месяц с мая. Сумма выплат за сточные воды составляет 7 рублей.

По словам жительницы, в управляющей компании «Наш дом» им заявили, что плата взимается за ту воду, «которая бежит с крыши по водостокам и попадает в канализацию».

Начальник отдела по работе с населением предприятия «Водоканал» Роза Сулейманова сказала «Искре», что сбор средств за общедомовые нужды на сточные воды «абсолютно законен».

«Он производится на основании приказа Региональной службы по тарифам от 31 января 2018 года. Общедомовые нужды по коммунальным услугам прописаны в Жилищном кодексе, а вышеупомянутый приказ утверждает расчёт объёма сточных вод, которые попадают в канализационную систему», — уточнила она.

Сулейманова добавила, что при наличии в доме индивидуального и общего приборов учета водопотребления, коммунальные службы собирают взимают разницу между суммами показаний двух счетчиков. Если же в доме отсутствуют приборы, то ОДН высчитывают по среднему нормативу.

Теги: Пермский край , Налог , дождь , жители
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