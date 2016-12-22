Комик из США рассказал о звонке Трампу от лица сенатора-демократа

Американский стендап-комик Джон Мелендес заявил, что дозвонился президенту США Дональду Трампу, представившись сенатором от Демократической партии Робертом Менендесом. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я нахожу удивительным, что СМИ не обращают внимание на то, что я абсолютно обманул президента и связался с ним, пока он был на борту ВВС номер один», — написал Мелендес. Комик также опубликовал аудиозапись своего разговора с Трампом на странице своих подкастов The Stuttering John.

Мелендес в беседе с оператором Белого дома заявил, что ему срочно нужно обсудить с Трампом законопроект, после чего ему перезвонил советник и зять Трампа Джаред Кушнер и соединил его с президентом. Как отмечает Fox News, в течение нескольких минут Мелендес обсуждал с американским лидером вопросы по иммиграции и Верховному суду США. Также во время беседы Трамп упомянул расследование о коррупции против сенатора, поздравив его с оправданием. По словам источника издания Politico, сейчас в Белом доме пытаются понять, как именно комику удалось дозвониться до Трампа.

В августе 2017 года британский пранкер разыграл чиновников из окружения Трампа. Так, мужчина от лица Кушнера пригласил на вечеринку бывшего тогда советником Трампа по разведке и контртерроризму Тома Боссерта — в ответ пранкер получил адрес личной почты чиновника.

Пранкер также переписывался с работавшим тогда директором по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи от лица экс-главы аппарата администрации президента Рейнса Прибуса. Британец смог спровоцировать чиновника на обмен колкостями, учитывая его непростые отношения с Прибусом.

Кроме того, пранкер написал послу США в России Джону Хантсману от лица сына Трампа Эрика. Также он написал самому Эрику от имени его брата Дональда, однако мужчина заметил подвох и пообещал передать переписку правоохранительным органам.