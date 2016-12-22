Эксперты оценили влияние пенсионного возраста на продолжительность жизни

Повышение пенсионного возраста не изменит срока продолжительности жизни после выхода на пенсию, считают эксперты НИУ ВШЭ. Об этом указывается в анонсе доклада, опубликованном на сайте учебного заведения.

«В дискуссиях о повышении пенсионного возраста принято ссылаться на прогнозы и тренды демографического развития», — указывается в докладе.

Отмечается, что «главный миф — это обсуждение темы повышения пенсионного возраста в контексте средней ожидаемой продолжительности жизни». В 2016 году она составила 66,5 лет у мужчин (на 1,5 года выше нового пенсионного возраста) и 77,1 у женщин, что на 14 лет больше нового пенсионного возраста. Отсюда, указывают эксперты, россияне делают вывод, что при повышении пенсионного возраста они будут «работать до гробовой доски».

При этом, согласно прогнозам, в 2030 году средняя продолжительность жизни у мужчин составит 75,8 лет, у женщин — 83,7 лет. «Из приведенных оценок вовсе не следует, что по достижении новых пенсионных возрастов мужчины проживут только полтора года, а женщины — только 14 лет», — указывается в анонсе доклада.

«Сегодня ожидаемая продолжительность жизни мужчин, доживших до текущего пенсионного возраста в 60 лет, составляет более 16 лет, а женщин до 55 лет — почти 26 лет, и эти показатели не являются барьерами на пути повышения пенсионного возраста», — считают эксперты. Они отмечают, что мужчины, которые достигли 65-летнего возраста, проживут еще 13,4 года «при условии сохранения уровня смертности 2016 года», еще 19,3 года проживут женщины, которые достигли 63-летнего возраста.

«Но это — минимальная нижняя граница ожидаемых лет жизни в данных возрастах», — отмечают эксперты, объясняя это тенденцией быстрого по мировым масштабам роста продолжительности жизни. «В среднем, за последние 10 лет продолжительность жизни ежегодно увеличивалась у мужчин на 0,6 года, у женщин — на 0,4 года», — сообщается в документе.​

Полный текст доклада будет опубликован 2 июля.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 14 июня объявил о поэтапном повышении пенсионного возраста в стране. Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в возрасте 65 лет, женщины — в возрасте 63 лет (к 2034 году). Первый этап реформы планируется начать уже в 2019 году. При этом все парламентские фракции, за исключением «Единой России», пообещали проголосовать против принятия пенсионной реформы.

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что сегодня в России «женщина 55 лет считается молодой или, так скажем, средних лет, но ближе к молодому возрасту». При этом, по словам министра, мужчина в возрасте 60-ти лет «не представляется списанным с точки зрения своей активной деятельности».