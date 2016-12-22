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Эксперты оценили влияние пенсионного возраста на продолжительность жизни
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Эксперты оценили влияние пенсионного возраста на продолжительность жизни
Общество, 29 июн, 23:34
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Эксперты оценили влияние пенсионного возраста на продолжительность жизни

Повышение пенсионного возраста не изменит срока продолжительности жизни после выхода на пенсию, считают эксперты НИУ ВШЭ. Об этом указывается в анонсе доклада, опубликованном на сайте учебного заведения.

«В дискуссиях о повышении пенсионного возраста принято ссылаться на прогнозы и тренды демографического развития», — указывается в докладе.

Отмечается, что «главный миф — это обсуждение темы повышения пенсионного возраста в контексте средней ожидаемой продолжительности жизни». В 2016 году она составила 66,5 лет у мужчин (на 1,5 года выше нового пенсионного возраста) и 77,1 у женщин, что на 14 лет больше нового пенсионного возраста. Отсюда, указывают эксперты, россияне делают вывод, что при повышении пенсионного возраста они будут «работать до гробовой доски».

Больше половины россиян ожидали повышения пенсионного возраста
Общество

При этом, согласно прогнозам, в 2030 году средняя продолжительность жизни у мужчин составит 75,8 лет, у женщин — 83,7 лет. «Из приведенных оценок вовсе не следует, что по достижении новых пенсионных возрастов мужчины проживут только полтора года, а женщины — только 14 лет», — указывается в анонсе доклада.

«Сегодня ожидаемая продолжительность жизни мужчин, доживших до текущего пенсионного возраста в 60 лет, составляет более 16 лет, а женщин до 55 лет — почти 26 лет, и эти показатели не являются барьерами на пути повышения пенсионного возраста», — считают эксперты. Они отмечают, что мужчины, которые достигли 65-летнего возраста, проживут еще 13,4 года «при условии сохранения уровня смертности 2016 года», еще 19,3 года проживут женщины, которые достигли 63-летнего возраста.

«Но это — минимальная нижняя граница ожидаемых лет жизни в данных возрастах», — отмечают эксперты, объясняя это тенденцией быстрого по мировым масштабам роста продолжительности жизни. «В среднем, за последние 10 лет продолжительность жизни ежегодно увеличивалась у мужчин на 0,6 года, у женщин — на 0,4 года», — сообщается в документе.​

Полный текст доклада будет опубликован 2 июля.

Шпаргалка для правительства: как в мире реформировали пенсионную систему Еще 4 фото
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Премьер-министр Дмитрий Медведев 14 июня объявил о поэтапном повышении пенсионного возраста в стране. Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в возрасте 65 лет, женщины — в возрасте 63 лет (к 2034 году). Первый этап реформы планируется начать уже в 2019 году. При этом все парламентские фракции, за исключением «Единой России», пообещали проголосовать против принятия пенсионной реформы.

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что сегодня в России «женщина 55 лет считается молодой или, так скажем, средних лет, но ближе к молодому возрасту». При этом, по словам министра, мужчина в возрасте 60-ти лет «не представляется списанным с точки зрения своей активной деятельности».

Теги: НИУ ВШЭ , Пенсии , пенсионный возраст
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