Людей эвакуировали из Burger King в Москве из-за тлевшей туалетной бумаги

В Москве в туалете ресторана быстрого питания Burger King в Климентовском переулке возникло тление туалетной бумаги, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.

Спасатели рассказали, что тление происходило на площади 0,1 кв. м.

«Ликвидировали без нас. Люди в целях безопасности покинули здание, а потом вернулись», — добавили в ведомстве.

«Интерфакс» сообщает со ссылкой на источник, что после поступления информации о пожаре около ста человек были эвакуированы из здания кафе. Отмечается, что запах дыма чувствуется на втором этаже.