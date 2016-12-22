Муж Чулпан Хаматовой назвал уткой данные о хищении ₽1 млн от Фонда кино

​Режиссер и продюсер Александр Шейн прокомментировал сообщения СМИ о возбуждении уголовного дела о хищении 1 млн руб., выделенных Фондом кино на съемки его фильма «ВМаяковский».

«Похоже на утку. Я ничего об этом не знаю. У меня с Фондом кино нормальные, рабочие отношения. Какая-то желтая статья появилась. Целый день это слышу», — сказал РБК Александр Шейн.

Ранее СМИ, в том числе ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщали, что московская полиция после прокурорской проверки возбудило дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Собеседник агентства заявил, что речь идет о хищении денег, выделенных Фондом кино из федерального бюджета в качестве субсидии на съемки фильма о Владимире Маяковском. Поручителем по фильму являлся Александр Шейн, пояснил источник ТАСС. По его данным, договор о предоставлении субсидии был заключен до 2 июня 2015 года между Фондом кино и неустановленными лицами из числа руководителей ООО «Маяковский».

«ВМаяковский», в котором главные роли сыграли Евгений Миронов, супруга Шейна Чулпан Хаматова, Людмила Максакова и Михаил Ефремов, вышел в прокат осенью 2017 года, но деньги Фонду кино возвращены не были, утверждает источник.

РБК направил запросы в пресс-службу Фонда кино и пресс-службу ГУ МВД по Москве.