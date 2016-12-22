Канада введет ответные пошлины против США с 1 июля

Канада введет ответные пошлины против США 1 июля. Об этом заявила министр иностранных дел страны Христя Фриланд, сообщает CNBC. По ее словам, ставка новых ввозных пошлин на некоторые американские товары составит 15 и 25%. В частности, речь идет о йогуртах, кофе, туалетной бумаге и спальных мешках. Общий объем ввозимых товаров, которые затронут новые пошлины, составит $12,6 млрд.

«Мы не будем устраивать эскалацию, но и не отступим», — сказала Фриланд.

С 1 июня США ввели 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий, поставляемый из России, Китая, стран Евросоюза, Мексики и Канады. В конце июня Еврокомиссия утвердила ответные меры на американские пошлины. Они касаются тарифов на экспорт из США в объеме €2,8 млрд, в частности стали, алюминия, сельскохозяйственных товаров, виски, табака и других товаров. 22 июня эти меры вступили в силу. Мексика 5 июня ввела ответные пошлины в размере 20% на виски, сталь, овощи, свинину и другие продукты из США.



Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин объявил, что Москва примет ответные меры против американской продукции «в ближайшее время». Общий объем ответных мер в ведомстве оценили в $537,6 млн.