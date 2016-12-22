В Румынии опрокинулся автобус с украинскими детьми
Общество, 19:38
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В Румынии опрокинулся автобус с украинскими детьми
Автобус с туристами из Украины опрокинулся на дороге в районе румынского города Констанца, сообщает издание Mediafax.ro. В результате инцидента пострадали три девочки, они доставлены в больницу населенного пункта Михаил-Когальничану.
Всего в автобусе находились 60 человек, в том числе 49 детей, ехавших домой из Болгарии.По данным полиции, виновником происшествия является водитель автобуса – 52-летний гражданин Украины. На ночной дороге он допустил невнимательность, съехал на обочину, а при попытке исправить ситуацию резко повернул руль, в результате чего автобус опрокинулся на правый бок.